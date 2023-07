Martina Voss-Tecklenburg hat 14 Jahre nach der standesamtlichen Trauung und kurz vor der WM in Australien und Neuseeland kirchlich geheiratet.

Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat 14 Jahre nach der standesamtlichen Trauung und kurz vor der Frauen-WM in Australien und Neuseeland kirchlich geheiratet. "Ich habe einen wunderbaren evangelischen Pfarrer in Straelen", erzählte die 55-Jährige bei RTL/ntv: "Und dann habe ich meinen Mann gefragt, ob er denn das mitgehen würde, wenn wir unser Ehegelübde erneuern - mit dem entsprechenden kirchlichen Segen. Vor so einer WM auch vielleicht nicht die schlechteste Idee."

Im Jahr 2009 hatte Voss-Tecklenburg ihrem Mann Hermann vor dem Standesamt das Ja-Wort gegeben. Der Gedanke an eine Erneuerung des Ehegelübdes sei schließlich in den vergangenen fünf Jahren gereift. Damals habe die Familie "ein großes Sommerfest gemacht - 120 Jahre Martina und Hermann. Ich wurde 50, mein Mann 70. Jetzt, fünf Jahre später, haben wir uns dann noch mal gedacht, machen wir 130 Jahre Martina und Hermann mit 55 und 75."

Im Rahmen des neuerlichen Sommerfestes habe man dann schließlich auch die kirchliche Trauung "umgesetzt", meinte die Bundestrainerin.