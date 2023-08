Das niederländische Radteam dsm-firmenich hat das Mannschaftszeitfahren zum Auftakt der 78. Vuelta a Espana gewonnen. Die Equipe um den französischen Kletterspezialisten Romain Bardet setzte sich nach 14,8 km im völlig verregneten Barcelona mit weniger als einer Sekunde Vorsprung vor dem spanischen Movistar-Team und EF Education-EasyPost aus den USA (+0:06) durch.

Das niederländische Team Jumbo-Visma mit dem dänischen Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard und Mitfavorit Primoz Roglic aus Slowenien landete mit 32 Sekunden Rückstand nur auf Rang elf. Titelverteidiger und Ex-Weltmeister Remco Evenepoel fuhr mit Soudal-Quick Step bei schwierigen Bedingungen und zunehmender Dunkelheit auf den vierten Rang (+0:06) und kritisierte im Anschluss die Organisatoren heftig.

Der 23 Jahre alte Evenepoel peilt in den kommenden drei Wochen seinen zweiten Grand-Tour-Titel an. Zwischen dem Start in Barcelona und dem traditionellen Ziel in Madrid liegen 21 Etappen mit 3156,5 km Gesamtlänge. Bereits am Montag steht die erste von sechs Bergankünften an.