Mannschafts-Olympiasieger McLain Ward (USA) hat beim Weltcupfinale der Springreiter in Leipzig die zweite von drei Teilprüfungen gewonnen.

Leipzig (SID) - Der zweimalige Mannschafts-Olympiasieger McLain Ward (USA) hat beim Weltcupfinale der Springreiter in Leipzig die zweite von drei Teilprüfungen gewonnen. Auf dem 13-jährigen Wallach Contagious setzte sich der 46-Jährige in der Prüfung mit einem Umlauf und Stechen gegen den Briten Harry Charles mit Romeo 88 und dessen Landsmann Jack Whitaker mit Valmy de la Lande durch. Sieben Reiter hatten sich mit einer fehlerfreien Runde für das Stechen qualifiziert, Deutsche waren nicht darunter.

Bester des deutschen Quintetts war Gerrit Nieberg (Sendenhorst) mit Ben auf Platz elf. Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck) wurde mit Concordess 20. unmittelbar vor David Will (Dagobertshausen) mit dem Holsteiner Wallach C Vier. Der dreimalige Weltcupsieger Marcus Ehning (Borken) landete mit der Stute Calanda auf Platz 24, direkt dahinter folgte Christian Kukuk (Riesenbeck) mit Checker.

Die Entscheidung fällt in zwei Umläufen und einem möglichen Stechen am Sonntag. Im ersten Umlauf starten 30 Reiter, für den zweiten qualifizieren sich die besten 20. Titelverteidiger ist London-Olympiasieger Steve Guerdat (Schweiz), der mit dem 13-jährigen Wallach Victorio des Frotards am Donnerstag Siebter wurde.