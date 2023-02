Planica (SID) - Die hohen Temperaturen stellen die Skilangläufer bei der Nordischen Ski-WM in Planica vor Herausforderungen. Der Skiathlon über 30 Kilometer am Freitag (15.30 Uhr/ZDF und Eurosport) werde "knallhart und gnadenlos", sagte Jonas Dobler nach dem Training am Donnerstag. Der Schnee sei aktuell "sehr schwer, sehr tief und sehr langsam". Zuletzt hatte es in Slowenien zweistellige Plusgrade gegeben, ab der kommenden Woche soll es aber kälter werden.

Der Skiathlon mit jeweils 15 Kilometern im klassischen und freien Stil wird das zweitlängste Rennen der WM. "Das wird eine brachiale Ausscheidung, auch schon im klassischen Part. Es wird extrem auf den Ski ankommen, bei den sulzigen Bedingungen ist er noch wichtiger als ohnehin", sagte Dobler.

Während Dobler auf einen Platz unter den besten 15 hofft, peilt Youngster Friedrich Moch die Top 10 an. "Das habe ich zuletzt konstant abrufen können, und das ist jetzt auch das Ziel. Gerade wenn weniger Norweger am Start sind", sagte der 22-Jährige. Dabei sind zudem Lucas Bögl und Albert Kuchler, Janosch Brugger war bereits am Donnerstag im Sprint im Einsatz.

Alle fünf schielen indes schon auf die Staffel am 3. März. "Wir sind fünf Leute, vier können da starten. Natürlich versucht sich jeder durchzusetzen. Das wird das wichtigste Rennen der WM", so Dobler.