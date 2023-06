Die letzten Zweifel an der Qualifikation für die Wasserball-EM sind für die Deutschen beseitigt worden.

Die neuformierten deutschen Wasserballteams haben sich für die Europameisterschaften im kommenden Jahr qualifiziert. Die Männer um Bundestrainer Milos Sekulic gewannen am Sonntag ihr letztes Qualifikationsspiel beim Turnier in Gzira/Malta 17:4 gegen die Ukraine und bauten ihre Bilanz damit auf elf Siege in elf Spielen aus.

Zuvor hatte die DSV-Auswahl gegen Bulgarien (24:3) und Malta (15:10) gewonnen. Das Sekulic-Team, das sich nicht für die WM in Fukuoka im Juli qualifiziert hat, tritt ab Freitag beim Weltcup-Finale in Los Angeles an.

Im portugiesischen Rio Maior standen die deutschen Frauen nach der 5:13-Auftaktniederlage gegen Großbritannien unter Druck, sicherten sich danach aber mit zwei Siegen gegen Finnland (32:3) und Portugal (12:10) Platz zwei und das EM-Ticket.

Die Europameisterschaften 2024 werden vom 3. bis 16. Januar gemeinsam mit jeweils 16 Teams in Netanya/Israel ausgetragen.