Hamburg (SID) - Die deutschen Wasserballerinnen sind mit einem Sieg in die Europameisterschaften in Split gestartet. Nach Anfangsschwierigkeiten setzte sich das Team gegen EM-Neuling Rumänien mit 15:10 (2:1, 3:4, 4:4, 6:1) durch. Erfolgreichste Werferin war Bundesliga-Torschützenkönigin Belen Vosseberg mit sieben Treffern.

Zweiter Gegner in der Vorrundengruppe A ist am Sonntag (17.30 Uhr) EM-Gastgeber Kroatien. Die Männer-Mannschaft trifft zum Auftakt am Montag (17.00 Uhr) auf die Niederlande.