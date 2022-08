Die deutschen Wasserballerinnen stehen bei den Europameisterschaften in Split nach einer herben Niederlage vor dem Aus in der Vorrunde.

Köln (SID) - Die deutschen Wasserballerinnen stehen bei den Europameisterschaften in Split nach einer herben Niederlage vor dem Aus in der Vorrunde. Das Team des Deutschen Schwimm-Verbandes ( DSV) verlor am Dienstag gegen Vize-Weltmeister Ungarn mit 4:26 (1:7, 0:10, 1:3, 2:6) und belegt mit drei Punkten in der schweren Gruppe A nur den fünften Platz.

Zwar könnte die Auswahl von Trainer Sven Schulz den Einzug ins Viertelfinale noch aus eigener Kraft schaffen, mit Griechenland (Donnerstag/10 Uhr) und den Niederlanden (Samstag/20.30 Uhr) warten in den letzten beiden Begegnungen jedoch zwei Medaillenkandidaten. Nur die besten vier Teams der beiden Sechsergruppen qualifizieren sich für die Runde der letzten Acht.

Die deutsche Auswahl hatte zum Auftakt gegen Rumänien (15:10) gewonnen. Darauf folgte mit dem 8:15 gegen Gastgeber Kroatien der erste Dämpfer. Bei der letzten EM in Budapest 2020 hatte Deutschland den elften und damit vorletzten Platz belegt.