Köln (SID) - Mit dem jungen WM-Team, aber auch zwei routinierten Rückkehrern fliegen die deutschen Wasserballer zur EM in Split. Marko Stamm und Mateo Cuk verstärken nach auskurierten Verletzungen die Mannschaft, die bei der Weltmeisterschaft in Budapest vor zwei Monaten den 13. Platz belegt hatte. Damit gehen ab Montag neun EM-Neulinge ins Becken.

Für den anvisierten Einzug in die K.o.-Runde ist mindestens Platz drei in der Vorrundengruppe notwendig. Die Gegner des Teams von Bundestrainer Petar Porobic sind am Montag (17.00 Uhr) die Niederlande, am Mittwoch (15.30 Uhr) Rumänien und am nächsten Freitag (14.00 Uhr) Weltmeister Spanien.

Die Frauen starten bereits am Samstag (10.00 Uhr) gegen Rumänien in die EM. Nach dem enttäuschenden elften Platz bei der WM verjüngte der neue Trainer Sven Schulz das Team im Hinblick auf die angepeilte Olympiateilnahme 2028 stark. Erst eine Spendenaktion, die 42.000 Euro einbrachte, machte die Reise nach Kroatien möglich. - Die EM-Aufgebote des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV):

Männer:

Moritz Schenkel, Fynn Schütze, Kevin Götz, Phillip Kubisch, Jan Rotermund, Niclas Schipper (alle Waspo Hannover), Zoran Bozic, Mateo Cuk, Maurice Jüngling, Marko Stamm, Denis Strelezkij (alle Wasserfreunde Spandau), Philipp Dolff, Mark Gansen, Lukas Küppers (ASC Duisburg), Ferdinand Korbel (OSC Potsdam)

Frauen:

Aylin Fry, Darja Heinbichner, Marijke Kijlstra, Sinia Plotz, Greta Tadday (alle Bayer Uerdingen), Gesa Deike, Ira Deike, Lynn Krukenberg, Belén Vosseberg (alle Wasserfreunde Spandau), Felicitas Guse, Jana Stüwe (beide Blau-Weiß Bochum), Elena Ludwig, Ioanna Petiki (beide SSV Esslingen), Anne Rieck (SC Chemnitz)