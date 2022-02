Köln (SID) - Deutschlands Wasserballerinnen haben vorzeitig das Ticket für die EM-Endrunde im kroatischen Split (27. August bis 10. September) gelöst. Beim Qualifikationsturnier in Bukarest gewann die Vertretung des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) am Samstag gegen Irland souverän mit 25:2 und kann nach dem dritten Sieg im dritten Spiel nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze in Gruppe A verdrängt werden.

Die Deutschen, 2020 EM-Elfte, treffen am Sonntag (10.00 Uhr) zum Abschluss noch auf Gastgeber Rumänien. Am Freitag feierte die DSV-Auswahl bereits klare Siege gegen die Slowakei (12:4) und die Ukraine (15:6).

Die deutschen Männer treffen beim Turnier im slowenischen Kranj am Samstagabend in ihrem dritten Spiel auf den Gastgeber. Am Freitag feierte die Mannschaft unter dem neuen Bundestrainer Petar Porobic gegen die Schweiz ein 19:1 und erzielte anschließend ein 9:9 gegen Frankreich. Zum Abschluss geht es am Sonntag (10.00) gegen Belgien.