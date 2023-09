Springreiter Philipp Weishaupt hat sich bei der EM in Mailand im Einzelfinale dank einer soliden Nullrunde für den zweiten Umlauf qualifiziert.

Die Hoffnung auf einen deutschen Titel lebt: Springreiter Philipp Weishaupt aus Riesenbeck hat sich bei der EM in Mailand im Einzelfinale dank einer soliden Nullrunde für den zweiten Umlauf der besten zwölf Paare qualifiziert. Damit reitet der 38-Jährige im finalen Durchgang am Sonntag (ab 14.00 Uhr) als einziger Deutscher um den Europameistertitel.

Weishaupt und sein erst neunjähriger Zineday, die mit der deutschen Mannschaft im Nationenpreis am Freitag knapp Bronze verpasst hatten, liegen mit 4,31 Fehlerpunkten vorerst auf Platz drei und haben eine Medaille in eigener Hand. In Führung liegt der Schweizer Steve Guerdat (0,43 Punkte).

Christian Kukuk, der als einziger Deutscher nur im Einzel angetreten war, verpasste nach einer bislang guten Woche als 14. knapp das Finale. Der ebenfalls in Riesenbeck lebende Reiter riss mit seinem elfjährigen Hengst Mumbai zwei Stangen und kassierte zudem einen Zeitfehler.