Köln (SID) - Schwimm-Olympiasieger Florian Wellbrock blickt voller Vorfreude auf den anstehenden Weltcup in Berlin (21. – 23. Oktober). "Auf so einen hochwertigen Wettkampf in der Heimat freue ich mich natürlich. Berlin ist für uns schließlich so etwas wie unser zweites Wohnzimmer", sagte der 25 Jahre alte Goldmedaillen-Gewinner von Tokio.

Der viermalige Weltmeister wird beim Weltcup-Auftakt neben seiner Weltrekord-Distanz von 1500 m auch über die 200 und 400 m Freistil an den Start gehen. Neben Wellbrock sind in Berlin unter anderem die beiden Europameister Isabel Gose und Lukas Märtens mit von der Partie. Das Schwimmpaar hatte im August bei der EM in Rom seine ersten internationalen Titel gewonnen und wird in Berlin in jeweils fünf Disziplinen im Einsatz sein.

Sarah Wellbrock wird zudem ihr Comeback auf internationaler Bühne feiern. Die 28 Jahre alte Olympiadritte von Tokio hatte zuletzt auf die Toprennen verzichtet, um sich auf ihr Jurastudium zu konzentrieren. "Der Weltcup ist für mich ein wunderbarer Einstieg", sagte Wellbrock: "Denn Wettkämpfe sind schließlich der Grund, warum wir dies alles tun. Ich freue mich auf Berlin."