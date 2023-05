Schwimm-Olympiasieger Florian Wellbrock ist mit einem Sieg in die Freiwasser-Saison gestartet.

Schwimm-Olympiasieger Florian Wellbrock ist mit einem Sieg in die Freiwasser-Saison gestartet. Der 25-Jährige gewann am Montag beim Weltcup-Auftakt im ägyptischen Soma Bay das Rennen über 10 km. Der Magdeburger setzte sich in 1:52:53,2 Stunden durch, zweitbester Deutscher war Oliver Klemet auf Rang acht (Frankfurt/1:53:31,8).

Im vergangenen Jahr hatte Wellbrock über die Distanz WM-Bronze in Budapest gewonnen. Für die im Sommer anstehenden Titelkämpfe im japanischen Fukuoka (14. bis 30. Juli) ist er vom Deutschen Schwimm-Verband ( DSV) über die Strecke deshalb bereits gesetzt. Wer den zweiten Startplatz erhält, entscheidet sich nach dem Weltcup in Golfo Aranci auf Sardinien (20. und 21. Mai).