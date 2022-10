Berlin (SID) - Schwimm-Olympiasieger Florian Wellbrock hat beim Kurzbahn-Weltcup in Berlin (bis 23. Oktober) auf seiner Paradestrecke triumphiert. Der 25-Jährige sicherte sich am Samstag über 1500 m Freistil in 14:25,41 Minuten den Sieg und verwies den ukrainischen Europameister Michailo Romantschuk, der wegen des Krieges in seiner Heimat mit Wellbrock in Magdeburg trainiert, auf Rang zwei (14:26,69).

"Wir sind alle noch nicht so lange wieder im Training. Aber bis jetzt haben wir hier einen guten Job gemacht und ich bin mit meiner Leistung sehr, sehr zufrieden", sagte Wellbrock. Seine Zeit habe ihn "positiv überrascht".

Sven Schwarz belegte den dritten Platz (14:34.87), Freiwasser-Staffelweltmeister Oliver Klemet wurde Siebter (14:49.57).

Einen Tag zuvor hatte Wellbrock das Finale über die 400 m Freistil ebenso wie Europameister Lukas Märtens verpasst. Am Sonntag steht für Wellbrock noch ein Start über die 200 m zum Abschluss des Weltcups auf dem Programm.

Am Vormittag waren Isabel Gose (1:57,13 Minuten) und Sarah Wellbrock (2:02,56) über die 200 m Freistil in den Vorläufen ausgeschieden. Am Tag zuvor hatte Gose im Finale über die 400 m den dritten Platz belegt. Die 20-Jährige hatte auf der Langbahn bei der EM im August über die gleiche Distanz die Goldmedaille gewonnen und über die 200 m Bronze geholt.