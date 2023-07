Olympiasieger, Welt- und Europameister ist Florian Wellbrock schon, doch alle seine Träume hat sich der deutsche Schwimmstar noch nicht erfüllt. "Ich liebäugele natürlich noch mit einer Goldmedaille im Becken bei Olympia oder mit einem Weltrekord auf der 50-m-Bahn", sagte der 25-Jährige vor der am Freitag beginnenden WM in Japan dem Sport-Informations-Dienst (SID).

"Das sind die beiden großen Sachen, die ich noch nicht habe. Das sind Träume, Wünsche, wenn ich die eines Tages wahr machen könnte, wäre meine Schwimmkarriere perfekt", ergänzte der Magdeburger, der 2021 in Tokio Freiwasser-Gold über 10 km gewonnen hatte.

Bei der WM im vergangenen Jahr holte er gar fünf Medaillen - eine Ausbeute, die er zumindest teilweise in Fukuoka noch verbessern möchte: "Na ja, ich hatte ja 'nur' zweimal Gold", meinte er lachend, "und ich konnte leider auch nicht die Titel über die 1500 und die zehn Kilometer wie geplant verteidigen. Darauf soll jetzt im vorolympischen Jahr der Fokus gerückt werden, dass ich da wieder ein bisschen weiter vorne bin."

Über vier Strecken will Wellbrock in Fukuoka starten: zunächst am Sonntag (1.00 Uhr MESZ) im Freiwasser über 10 km, dann am Dienstag (3.00) über die halbe Distanz, in der zweiten Woche im Becken über 800 und 1500 m Freistil. Die Freiwasserstaffel lässt Wellbrock aus, um sich besser auf die Poolrennen vorbereiten zu können.