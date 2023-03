Berlin (SID) - Schwimm-Star Florian Wellbrock hat keinerlei Verständnis für die vom IOC beschlossene Rückkehr russischer und belarussischer Athletinnen und Athleten in den Weltsport. "Ich kann diese Entscheidung überhaupt nicht nachvollziehen und finde das mehr als fragwürdig", teilte der Freiwasser-Olympiasieger dem SID mit. Es habe sich "doch politisch nicht viel verändert, und es herrscht immer noch Krieg in der Ukraine", so Wellbrock.

Wellbrock trainiert in Magdeburg zusammen mit dem Ukrainer Mychajlo Romantschuk, beide sind gut befreundet. "Noch vor 13 Monaten hat das IOC empfohlen, russische oder belarussische Athleten bei internationalen Großereignissen auszuschließen. Warum das IOC plötzlich seine Meinung ändert und woher die Motivation dafür kommt, ist für mich völlig unklar", sagte der 25-Jährige.

Der internationale Schwimm-Verband FINA hat sich bisher nicht dazu geäußert, wie er mit der Empfehlung des IOC zur Wiedereingliederung russischer Sportler unter völliger Neutralität umgehen wird.