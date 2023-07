Einen Tag vor den ersten Freiwasserrennen hat das deutsche Team um Olympiasieger Florian Wellbrock und Europameisterin Leonie Beck erstmals auf der WM-Strecke vor Fukuoka trainiert. Nach Problemen mit der Wasserqualität in den vergangenen Tagen waren die Bedingungen am Freitagmorgen nach Angaben von Langstrecken-Bundestrainer Bernd Berkhahn gut. "Mittlerer Wind, keine Wellen, Wassertemperatur 26 Grad", berichtete Berkhahn, "die Qualität war okay."

Zuvor hatte das sechsköpfige Freiwasserteam die Wettkampfstrecke im Seaside Momochi Beach Park noch gemieden und im Becken trainiert. "Es wurden einige Verunreinigungen festgestellt. Der Regen hat Bakterien ins Wasser gespült", hatte Berkhahn am Donnerstag berichtet, "allerdings haben sich die Werte bis gestern normalisiert." Für Beck stehen am Samstag (1.00 Uhr MESZ) bereits die 10 km auf dem Programm, einen Tag später (1.00) will Wellbrock sich auf seiner olympischen Goldstrecke den WM-Titel zurückholen. Die ersten Drei in den beiden Rennen qualifizieren sich bereits für die Sommerspiele 2024 in Paris.