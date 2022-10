Berlin (SID) - Schwimm-Olympiasieger Florian Wellbrock hat beim Kurzbahn-Weltcup in Berlin einen holprigen Start erlebt. Der Doppel-Weltmeister verpasste am Freitag zum Auftakt über die 400 m Freistil mit 3:47,55 Minuten als 17. das Finale am Abend (19.13 Uhr) deutlich.

Auch Europameister Lukas Märtens schied nach den Vorläufen aus (3:44,85). Bei den Frauen zog Isabel Gose über die gleiche Distanz souverän als Vorlaufschnellste in das Finale ein (4:03,01), die 20-Jährige hatte wie Märtens bei der EM im August Gold über 400 m Freistil gewonnen.

Sarah Wellbrock hingegen verpasste das Finale bei ihrem Comeback auf der internationalen Bühne (4:10,47). Die Olympia-Dritte hatte zuletzt auf internationale Toprennen verzichtet, um sich auf ihr Jurastudium zu konzentrieren. Das Finale der Frauen findet ebenfalls am Abend statt.

Florian Wellbrock tritt in der Hauptstadt noch über die 200 und 1500 m Freistil am Wochenende an. Auch Ehefrau Sarah, Gose und Märtens gehen gleich mehrfach an den Start.

Im Vorfeld hatte Wellbrock betont, dass man bei seinem Trainingsrückstand "nicht auf irgendwelche tollen Zeiten" zu hoffen brauche. Der 25-Jährige hatte nach seiner Coronaerkrankung die EM vorzeitig abgebrochen, im September hatte er eine vierwöchige Grundausbildung für die Sportfördergruppe der Bundeswehr absolviert. Er wolle nun in Berlin "wieder das Feuer in mir entfachen für die nächste Saison".