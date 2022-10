Die Schwimm-Elite setzt beim Weltcup in Berlin (21. bis 23. Oktober) ein Zeichen für Inklusion.

Berlin (SID) - Die Schwimm-Elite setzt beim Weltcup in Berlin (21. bis 23. Oktober) ein Zeichen für Inklusion. Zum Auftakt am Freitag bestreiten acht Schwimmerinnen und Schwimmer von Special Olympics Deutschland gemeinsam mit den deutschen Startern um Olympiasieger Florian Wellbrock und vier internationalen Stars einen Wettbewerb in der Mixed-Staffel über 4x25 m.

"Als wir von dieser wunderbaren Idee zum ersten Mal hörten, haben wir spontan alle sofort zugesagt", sagte Europameisterin Isabel Gose, die mit Wellbrock, dessen Ehefrau Sarah sowie Lukas Märtens an dem Rennen teilnehmen wird: "Auch wenn ich in Berlin ein straffes Rennprogramm habe, freue ich mich doch sehr, diese besondere Staffel mitschwimmen zu dürfen."

Der außergewöhnliche Wettbewerb dient als erster Testlauf für die Special Olympics World Games 2023 in Berlin, bei denen Sportlerinnen und Sportler mit geistiger und mehrfacher Behinderung in 26 Sportarten antreten. Die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung (17. bis 25. Juni 2023) steht unter dem Motto "Zusammen unschlagbar".