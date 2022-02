Ungeachtet der Vorgänge in ihrem Heimatland werden die Riegen aus der Ukraine ihre Teilnahme am Weltcup-Turnier der Kunstturner in Cottbus fortsetzen.

Cottbus (SID) - Ungeachtet des Angriffs russischer Truppen auf ihr Heimatland werden die Riegen aus der Ukraine ihre Teilnahme am Weltcup-Turnier der Kunstturner in Cottbus vorerst fortsetzen. Nach derzeitigem Stand ist geplant, dass die Delegation vorerst nicht in die Heimat zurückkehrt, sondern am Montag kommender Woche direkt weiter zum nächsten Weltcup-Turnier nach Doha/Katar weiterreist.

Zuvor hatte Turnierdirektor Mirko Wohlfahrt Delegationsleiterin Oxana Sljusartschuk die Verlängerung des Aufenthaltes in Deutschland angeboten. Das traditionsreiche Turnier der Meister eröffnet die nach-olympische Weltcupsaison. Ein russisches Team geht in der Lausitz-Arena nicht an die Geräte.

Am Donnerstag sicherte sich Ilja Kowtun, Mehrkampf-Dritter bei den letztjährigen Weltmeisterschaften im japanischen Kitakyushu, Finalplätze am Boden und am Pauschenpferd. Qualifikationen für die Endkämpfe gelangen auch Roman Waschenko (Ringe) sowie Daniela Batrona (Stufenbarren).