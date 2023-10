Angelina Köhler hat den deutschen Schwimmern zum Abschluss des Weltcups in Berlin einen weiteren Podestplatz beschert.

Angelina Köhler hat den deutschen Schwimmern zum Abschluss des Weltcups in Berlin einen weiteren Podestplatz beschert. Die 22-Jährige schwamm über die 100 m Schmetterling in 57,18 Sekunden auf Rang zwei hinter der chinesischen Weltmeisterin Zhang Yufei (56,74) und blieb damit dreizehn Hundertstelsekunden über ihrem deutschen Rekord (57,05).

"Es waren Riesen-Namen mit denen ich da geschwommen bin, ich bin einfach super happy", sagte Köhler, die bei der WM in Fukuoka den fünften Platz belegt hatte. Am Tag zuvor war Sven Schwarz ( Hannover) ebenfalls Zweiter über 1500 m Freistil geworden.

Isabel Gose zeigte sich derweil mit ihrem vierten Platz über 800 m Freistil in 8:29,99 Minuten nicht zufrieden: "Es ist okay, aber ich dachte, dass es vielleicht ein bisschen schneller geht", sagte die 400-m-Europameisterin, die zuvor über 400 m bereits den vierten und über 200 m den sechsten Platz belegt hatte. Den Sieg sicherte sich am Sonntag die Australierin Lani Pallister (8:16,82), Celine Rieder ( Neckarsulm) wurde Siebte (8:38,30).

Luca Armbruster ( Berlin) über 50 m Schmetterling und Ole Braunschweig ( Berlin) über 100 m Rücken belegten ebenfalls den siebten Platz. Nele Schulze ( Berlin) wurde über 50 m Brust und 100 m Freistil Achte, ebenso wie Ramon Klenz ( Berlin) über 400 m Lagen.

Europameister Lukas Märtens hatte am ersten Wettkampftag nach seinem Vorlauf über 400 m Freistil angeschlagen auf alle weiteren Starts verzichtet. Der 21-Jährige hatte mit Bronze beim historischen WM-Debakel in Fukuoka die einzige Medaille für die deutschen Beckenschwimmer gewonnen. Aus der Magdeburger Trainingsgruppe, zu der auch Gose zählt, hatte im Vorfeld bereits Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock krankheitsbedingt auf den Weltcup verzichtet.