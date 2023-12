Die nächsten Absagen im alpinen Ski-Weltcup: Der Männer-Slalom in Val d'Isere und der Super-G der Frauen in St. Moritz am Sonntag fallen aus.

Nächste Absagen im alpinen Ski-Weltcup: Der Slalom der Männer in Val d'Isere/Frankreich und der zweite Super-G der Frauen in St. Moritz/Schweiz wurden wegen der schlechten Pistenbedingungen am Sonntagmorgen gecancelt. In beiden Fällen führte der Internationale Ski- und Snowboard-Verband FIS die Sicherheit der Athleten und Athletinnen als Grund für die Entscheidung an.

Am Samstag hatte in Val d'Isere noch ein Riesenslalom stattgefunden, danach setzten Regen und Schnee der Piste zu. In St. Moritz, teilte die FIS mit, hätten sich die Pistenbedingungen nach einem Super-G am Freitag und einer Abfahrt am Samstag ebenfalls über Nacht "drastisch verschlechtert".

Im Männer-Weltcup wurden in dieser Saison witterungsbedingt bislang nur zwei von neun geplanten Rennen ausgetragen. Bei den Frauen konnten immerhin sechs von neun gestartet werden.