Leipzig (SID) - Der Weltranglistendritte Martin Fuchs (Schweiz) hat beim Weltcupfinale der Springreiter in Leipzig die erste von drei Teilprüfungen gewonnen. Auf dem 15-jährigen Hengst Chaplin setzte sich der 29-Jährige im Zeitspringen gegen den für Österreich startenden Münchner Max Kühner mit Elektric Blue und den Iren Conor Swail mit Count Me In durch. Bester Deutscher war auf Platz vier David Will (Dagobertshausen) mit dem Holsteiner Wallach C Vier.

Fünf deutsche Reiter sind beim Finale der Hallensaison am Start, neben Will konnten sich auch Gerrit Nieberg (Sendenhorst/6.) mit Ben und Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck/10.) mit Concordess in den Top Ten platzieren. Der dreimalige Weltcupsieger Marcus Ehning (Borken) wurde auf der Stute Calanda Elfter, für Christian Kukuk (Riesenbeck) reichte es mit Checker nur für Rang 17.

Die zweite Wertungsprüfung ist am Freitag (ab 14.00 Uhr) ein Springen mit Stechen. Die Entscheidung fällt in zwei Umläufen und einem möglichen Stechen am Sonntag. Titelverteidiger Steve Guerdat (Schweiz) liegt als 25. bereits ziemlich aussichtslos zurück, er leistete sich mit dem 13-jährigen Wallach Victorio des Frotards am Donnerstag gleich drei Abwürfe.