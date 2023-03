Frankfurt am Main (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat sein Interesse an der gemeinsamen Ausrichtung der Frauen-WM 2027 mit den Niederlanden und Belgien offiziell bekräftigt. Nach der Eröffnung des Bewerberverfahrens durch die FIFA schickte das Trio am Freitag die Botschaft "We are ready!" über die sozialen Medien.

Die drei Nationalverbände bereiten sich seit 2020 auf die WM-Bewerbung vor und steigen nun "mit der Unterstützung ihrer Regierungen in den Ausschreibungsprozess ein", teilte der DFB mit. Der gemeinsame Slogan lautet "Breaking New Ground" unter Verwendung der Anfangsbuchstaben BNG der drei Länder. Als Konkurrenten gelten Südafrika und Brasilien.

"Wir sind uns sicher, perfekte Voraussetzungen für das Turnier zu bieten", sagte DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich: "Unser Anspruch ist es, den Spielerinnen beste sportliche Bedingungen, den Fans eine einmalige Atmosphäre und allen Verbänden nachhaltige Ansätze zu präsentieren."

Der Weltverband hatte am Vortag mitgeteilt, dass die Turniervergabe durch den FIFA-Kongress am 17. Mai 2024 vollzogen wird. Die finalen Bewerbungsdossiers müssen bis zum 8. Dezember 2023 eingereicht werden.