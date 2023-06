Olympiasieger Florian Wellbrock und die WM-Zweite Leonie Beck führen das Aufgebot der deutschen Freiwasser-Schwimmer bei den Weltmeisterschaften in Japan an. Insgesamt nominierte der Deutsche Schwimm-Verband ( DSV) am Freitag sechs Aktive für die Wettkämpfe in Fukuoka (14. bis 30. Juli).

Bei den Männern komplettieren Oliver Klemet (Frankfurt) und Rob Muffels ( Magdeburg) das DSV-Team, bei den Frauen wurden zudem Lea Boy ( Würzburg) und Jeannette Spiwoks ( Essen) nominiert. Wellbrock ( Magdeburg) und Beck ( Würzburg) treten in Japan sowohl im 10-km-Rennen an, bei dem sich die drei Erstplatzierten bereits Startplätze für die Olympischen Spiele 2024 in Paris sichern können, als auch über 5 km. Beide sind auch Teil der Mixed-Staffel (4x1500 m).

Klemet erhält den zweiten Startplatz für die Einzelrennen und wird wie Wellbrock nach den Freiwasserentscheidungen auch noch bei den Beckenwettbewerben antreten. Zur Absicherung der Staffel wurde Muffels ins Aufgebot berufen. Boy geht bei den Frauen über die 10 km an den Start, Spiwoks wird über die 5 km teilnehmen. Über die Besetzung der Staffel will der DSV kurzfristig vor Ort entscheiden.