Wolfsburg (SID) - Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Angreifer Tyler Morley verpflichtet. Das gab der Verein am Freitag bekannt. Der 30 Jahre alte Kanadier wechselt vom finnischen Meister Tappara Tampere zu den Niedersachsen und erhält einen Einjahresvertrag.

In der vergangenen Saison erzielte Morley 13 Treffer und gab 28 Vorlagen in der finnischen Liga. "Er ist ein sehr kompletter Spieler, der mit viel Verantwortung spielt und in allen Situationen eingesetzt werden kann", sagte Grizzlys-Sportdirektor Karl-Heinz Fliegauf über den Neuzugang.

Wolfsburg musste in diesem Sommer die Abgänge einiger Topspieler verkraften. Tyler Gaudet ( Mannheim), Julian Melchiori ( Berlin) und Chris DeSousa ( München) wechselten jeweils zu Liga-Konkurrenten. In der abgelaufenen Saison hatten die Grizzlys das DEL-Halbfinale erreicht. Das Team spielt im kommenden Jahr in der Champions Hockey League.