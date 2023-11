Die Texas Rangers stehen dicht vor ihrem ersten Meistertitel in Major League Baseball (MLB).

Die Texas Rangers stehen dicht vor ihrem ersten Meistertitel in Major League Baseball (MLB). In der World Series gegen die Arizona Diamondbacks gewannen die Texaner Spiel vier der Best-of-seven-Serie mit 11:7 und erarbeiteten sich drei Matchbälle. Corey Seager und Marcus Semien sorgten in Phoenix mit Homeruns für den Auswärtssieg und die 3:1-Führung.

Die Rangers stehen erstmals seit 2011 wieder in der World Series, die Diamondbacks triumphierten 2001 bei ihrer zuvor einzigen Finalteilnahme. Beide Teams waren überraschend in die World Series eingezogen.

Bereits am Mittwoch (Ortszeit) können die Rangers mit einem weiteren Erfolg in Arizona ihren ersten Titel im 119. MLB-Finale perfekt machen.