Die deutschen Ruderer haben bei den World University Games in Chengdu/China maßlos überzeugt. Insgesamt fuhren die Ruderer fünf Medaillen ein.

Die deutschen Ruderer haben bei den World University Games in Chengdu/China fünf Medaillen gewonnen. Mit zweimal Silber und dreimal Bronze setzte die Flotte des Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverbandes (ADH) damit das Glanzlicht. Silber ging an die U23-Weltmeister Finn Wolters (Uni Witten/Herdecke) und Nikita Mohr (Uni Köln) im Leichtgewichts-Doppelzweier sowie an den deutschen Achter.

Bronze holten der Mixed-Doppelvierer, der Frauen-Zweier mit Paula Rossen (TU Hamburg) und Alissa Buhrmann (Uni Lübeck) sowie Julia Tertünte ( Uni Münster) im Leichtgewichts-Einer.