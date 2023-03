Frankfurt am Main (SID) - Die Deutsche Triathlon Union (DTU) schickt eine zehnköpfige Mannschaft zum Auftakt der WM-Serie nach Abu Dhabi. Bei den Frauen gehen am Freitag Nina Eim, Marlene Gomez-Göggel, Anabel Knoll, Lisa Tertsch und Lena Meißner an den Start. Lasse Priester, Jannik Schaufler, Jonas Schomburg, Johannes Vogel und Valentin Wernz vertreten die DTU bei den Männern.

Nach Abu Dhabi stehen noch Wettkämpfe in Yokohama, Cagliari, Montreal, Hamburg, Sunderland, Paris und Pontevedra auf dem Programm.