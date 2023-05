Ein vermuteter Zusammenstoß mit einem Meerestier hat zu Verletzungen an Bord des Teams 11th Hour Racing beim Ocean Race geführt.

Ein vermuteter Zusammenstoß mit einem Meerestier hat zu Verletzungen an Bord des Teams 11th Hour Racing beim Ocean Race geführt. Durch einen plötzlichen, starken Aufprall bei dem Vorfall am frühen Donnerstagabend waren die Crewmitglieder nach vorne geschleudert worden. Trimmer Charlie Dalin erlitt nach ersten Diagnosen eine leichte Gehirnerschütterung. Amory Ross, der für die Berichterstattung auf dem US-amerikanischen Boot zuständig ist, verletzte sich an der Schulter.

11th Hour Racing war auf der fünften Etappe in Richtung Aarhus/Dänemark rund 750 Seemeilen von der Küste Neufundlands entfernt, als es zu dem Zwischenfall kam. Die Crews waren zu dem Zeitpunkt bei guten Bedingungen mit hohen Geschwindigkeiten unterwegs.

Trotz des Schrecks hielt sich 11th Hour Racing auch am Freitagmorgen weiter an der Spitze. Malizia um den deutschen Skipper Boris Herrmann war zu dem Zeitpunkt Dritter mit rund 65 Seemeilen Rückstand. Zwischen Montagnachmittag und Dienstag sollen die ersten Teams den Zielhafen in Aarhus erreichen.