Zweiter Mastbruch auf der vierten Etappe des Ocean Race: In stürmischen Winden ist das Boot des europäischen Teams Guyot schwer beschädigt worden.

Zweiter Mastbruch auf der vierten Etappe des Ocean Race: In stürmischen Winden ist das Boot des europäischen Teams Guyot schwer beschädigt worden. Die Crew an Bord mit dem Berliner Co-Skipper Robert Stanjek sei unverletzt geblieben, teilte die Rennleitung mit. Der Vorfall ereignete sich rund 600 Seemeilen entfernt vom Ziel Newport in den USA.

Zuvor waren die Teams in eine Wetterfront mit starken Winden um 40 Knoten geraten. "Es ist verrückt hier draußen", sagte Amory Ross vom führenden 11th Hour Racing Team, das wie das deutsche Team Malizia am Mittwoch das Ziel erreichen soll. Malizia bestreitet das Teilstück ohne Skipper Boris Herrmann, der eine Pause erhält.

Auch das Schweizer Segelteam Holcim hatte im Verlauf der vierten Etappe einen Mastbruch erlitten. Die Crew blieb unverletzt und steuerte Rio de Janeiro an.