Köln (SID) - Der belgische Radprofi Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) steuert weiter unbeirrt auf seinen ersten Triumph bei einer großen Landesrundfahrt zu. Der 22-Jährige holte am Donnerstag auf der 18. Etappe der Spanien-Rundfahrt seinen zweiten Tagessieg und baute seine Führung in der Gesamtwertung aus. Nach dem Ausstieg von Titelverteidiger Primoz Roglic beträgt sein Vorsprung drei Etappen vor Schluss 2:07 Minuten auf den Spanier Enric Mas (Movistar), der am Donnerstag Zweiter wurde.

Evenepoel fing auf der Zielgerade der kniffligen und 192 km langen Etappe von Trujillo nach Alto del Piornal den Niederländer Robert Gesink (Jumbo-Visma) ab, der am Ende Dritter wurde. Deutsche Radprofis, die weiter auf einen Tagessieg bei der diesjährigen Vuelta warten, hatten mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun.

Roglic (Jumbo-Visma) hatte am Mittwoch verletzungsbedingt aufgeben müssen, der Slowene hatte die Vuelta zuletzt dreimal in Folge gewonnen. Im Sprintfinale am Dienstag war er folgenschwer gestürzt, zuvor hatte er als Zweitplatzierter im Gesamtklassement gut im Rennen gelegen.

Am Freitag wartet auf das Peloton eine mittelschwere Etappe über 138,3 in Talavera de la Reina, die Vuelta endet am Sonntag in Madrid.