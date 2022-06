Die DFB-Auswahl holte beim 1:1 in der Nations League in Italien ein Unentschieden, für viele Fans war es dennoch keine gelungene Auswärtsfahrt.

Bologna (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft holte beim 1:1 (0:0) in der Nations League in Italien immerhin ein Unentschieden, für viele Fans der DFB-Auswahl war es dennoch keine rundum gelungene Auswärtsfahrt. Der Umgang der italienischen Behörden mit den Gästen sorgte am Samstag in Bologna für einigen Ärger unter den Anhängern, der Deutsche Fußball-Bund reagierte auf den Unmut.

"Liebe Fans des DFB-Teams", schrieb der Verband am Sonntagabend bei Twitter, "danke für Eure Unterstützung in Bologna! Leider waren die Rahmenbedingungen um das Spiel nicht so, wie das für Gäste sein sollte. Wir werden uns bei den italienischen Behörden einsetzen, dass sich das nicht wiederholt. Danke für Eure Gelassenheit."

Was war passiert? Wie bei Länderspielen der DFB-Elf im Ausland üblich, mussten die deutschen Zuschauer die über den Fanclub Nationalmannschaft bestellten Tickets gegen Vorlage eines Gutscheins abholen. Die dafür vorgesehene Stelle lag jedoch 30 Minuten vom Stadtzentrum entfernt, und für die Rückfahrt standen keine Shuttle-Busse mehr bereit.

Deshalb kamen zahlreiche Fans erst auf den letzten Drücker zum Stadio Dall'Ara. Betroffen waren rund 800 Auswärtsfans, die ihre Karten über den Fanclub bestellt hatten. Insgesamt waren etwa 1000 deutsche Anhänger vor Ort.