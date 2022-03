Mit dem Länderspiel gegen Israel am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Sinsheim startet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ins WM-Jahr. Drei Tage darauf ist in Amsterdam die Niederlande der nächste Gegner, ehe es im Juni mit vier Spielen in der Nations League weiter geht. - Der Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft 2022: