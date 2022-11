Die letzten beiden Folgen der Doku-Serie "Born for this" über die Fußball-Nationalmannschaft der Frauen erscheinen am 19. November.

Frankfurt am Main (SID) - Die letzten beiden Folgen der Doku-Serie "Born for this" über die Fußball-Nationalmannschaft der Frauen erscheinen am 19. November. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mit. Die beiden Folgen, die 70 und 90 Minuten lang sind, werden bei Sky, MangetaTV, MagentaSport und bei discovery+ ausgestrahlt sowie in den Mediatheken abrufbar sein. Die Free-TV-Premiere folgt am 30. November (21.15 Uhr) auf TLC.

Inhaltlich geht es in den beiden abschließenden Folgen der insgesamt fünfteiligen Dokumentation um die Vorbereitung auf die EM in England und die Geschehnisse während des Turniers.

"Wir hatten das Ziel, mit der Doku mehr Sichtbarkeit für unsere großartigen Persönlichkeiten im Team und ihre starken Geschichten zu erreichen. Das ist uns mit den ersten drei Folgen und der beeindruckenden Performance bei der EM auf und neben dem Platz gelungen", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg: "Beim Staffelfinale sind die Zuschauer*innen nun ganz nah bei dieser emotionalen und mitreißenden EM dabei."