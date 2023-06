Beim Abschlusstraining vor dem 1000. Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat am Sonntagvormittag nur Timo Werner gefehlt. Der Stürmer von RB Leipzig wird das symbolträchtige Duell mit der Ukraine am Montag (18.00 Uhr/ZDF) in Bremen verpassen, er hofft auf Einsätze in den folgenden Spielen gegen Polen in Warschau (16. Juni) und gegen Kolumbien in Gelsenkirchen (20. Juni).

Bundestrainer Hansi Flick hatte bis auf Ilkay Gündogan ( Manchester City) und Robin Gosens ( Inter Mailand), die am Samstag in Istanbul das Champions-League-Finale bestritten und wahrscheinlich am Mittwoch ankommen werden, alle Spieler beisammen. Er hielt eine längere Ansprache, anschließend gratulierten die Teamkollegen Kai Havertz zu dessen 24. Geburtstag.