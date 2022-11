Doha (SID) - Eier oder ein Müsli zum Frühstück, zum Mittagessen Pasta, Gemüse oder eine Suppe, abends Kartoffeln und Fleisch: Mit einem ausgewogenen und abwechslungsreichen Speiseplan sorgt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft für die Grundlage für den erhofften Achtelfinaleinzug bei der WM in Katar.

"Wir arbeiten mit großen Buffets, bei denen für jeden etwas dabei ist und jeder sich sein Essen individuell zusammenstellen kann", sagte DFB-Koch Anton Schmaus der Sächsischen Zeitung: "Bei der Größe der Mannschaft ist es nicht möglich, dass wir über die vielen Wochen individuelle Menüs a la carte anbieten können. Das ist aber auch nicht nötig."

Vor dem letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica am Donnerstag (20.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) wird das Angebot angepasst. "Am Spieltag unterscheidet sich das Essen schon ziemlich von den anderen Tagen. Dann gibt es zum Beispiel kein rotes Fleisch. Der Fisch wird in der Regel nur pochiert angeboten", sagte Schmaus: "Es gibt meist Pasta, um die Kohlenhydrat-Speicher aufzufüllen, und natürlich Milchreis." Letzterer sei "so ein Ritual" bei der Nationalmannschaft.

Das meistgegessene Nahrungsmittel sei im Wochenschnitt Nudeln, "aber Brokkoli dürfte ganz nah dran sein." Auf dem Index stehen derweil Alkohol und Softdrinks - ebenso wie schokoladenhaltige Brotaufstriche.