München (SID) - Die Fußball-Nationalmannschaft der Männer trägt im Nations-League-Duell mit England am Dienstagabend (20.45 Uhr/ZDF) in München die Herren-Version der EM-Trikots der deutschen Fußballerinnen. Mit der Aktion macht die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick auf die anstehende Titelmission der DFB-Frauen im Mutterland des Fußballs aufmerksam (6. bis 31. Juli).

"Im Fußball stehen in diesem Jahr zwei absolute Highlights an", sagte DFB-Kapitän Manuel Neuer: "Die Weltmeisterschaft in Katar und schon im Sommer die Europameisterschaft in England. Diesen Turnieren fiebern wir alle beim DFB entgegen."

Sie sei gespannt, sagte Verteidigerin Sara Doorsoun bei einer Medienrunde am Dienstag in Frankfurt/Main, "ob den Männern die Trikots besser stehen als uns. Das ist wirklich eine coole Sache." Auch Nationaltorhüterin Merle Frohms sprach von einem "schönen Zeichen".

DFB-Frauen-Sprecherin Annette Seitz erläuterte die Aktion als einen "kleinen Gruß von unserem Männerteam an uns alle, dass wir uns gegenseitig unterstützen und dass es ein Fußball ist". Das Frauen-Team hatte vor einem Jahr ebenfalls vor Turnierbeginn das schwarze EURO-Trikot der Männer im Heim-Länderspiel gegen Chile getragen. "Wir haben uns damals sehr über die Unterstützung der Frauen-Nationalmannschaft gefreut", sagte Neuer nun, "jetzt sind wir dran."