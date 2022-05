Thilo Kehrer hat den Teamgeist in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gelobt.

Herzogenaurach (SID) - Thilo Kehrer hat den Teamgeist in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gelobt. "Ich habe das Gefühl, dass wir eine richtige Mannschaft sind. Wir haben die richtige Mischung aus Erfahrung und jungen Spielern, die viel Dynamik mitbringen", sagte der Defensivspieler des französischen Meisters Paris St. Germain am Dienstag nach dem Training in Herzogenaurach.

Bei Partner adidas bereitet sich die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick auf die Nations-League-Duelle mit Europameister Italien (4. und 14. Juni), dem EM-Zweiten England (7. Juni) und Ungarn (11. Juni) vor. "Das sind absolute Prestigeduelle", sagte Leon Goretzka und fügte mit Blick auf die WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) an: "Das ist ein guter Gradmesser gegen Mannschaften, die sich in der Weltspitze befinden. Dahin wollen wir zurück. Da sind wir auf einem guten Weg."

Für Goretzka ist die Spielphilosophie von Flick dabei ein wichtiger Schlüssel für den Erfolg. "Bei Bayern hat man klar erkennen können, was die Idee von Hansi ist und wie wir spielen wollen. Das wollen wir auch hier durchziehen. Es ist absoluter Power- und Tempo-Fußball, der uns und den Zuschauern viel Spaß macht", sagte der Münchner.

Unter Flick feierte die DFB-Auswahl in neun Spielen acht Siege (ein Unentschieden). Die Erfolgsserie soll auch in der Nations League fortgesetzt werden. "Wir haben viel Qualität und ein großes Potenzial. Wir wollen wichtige Schritte machen", sagte Kehrer.