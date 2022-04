Für Ilkay Gündogan stehen beim WM-Kracher der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Katar gegen Spanien mehr als "nur" drei Punkte auf dem Spiel.

Manchester (SID) - Für Ilkay Gündogan stehen beim WM-Kracher der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Katar gegen Spanien mehr als "nur" drei Punkte auf dem Spiel. Der Profi von Manchester City ist mit seinem spanischen Klubkollegen Aymeric Laporte eine Wette eingegangen: Der Verlierer des Duells am 27. November muss 1000 Essen für Obdachlose in Manchester spendieren.

Gündogan hatte die Wette via Twitter angeregt. Die Anhänger konnten Vorschläge machen, wem der Gewinn zugute kommen solle. Den Zuschlag erhielt der "MCFC Fans Foodbank Support", der seit 2020 bei Spielen des Klubs Geld sammelt und Essen an Obdachlose ausgibt.