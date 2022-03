Die ARD verzeichnete mit 8,82 Millionen Zuschauern beim Spiel zwischen den Niederlanden und Deutschland (1:1) am Dienstagabend eine gute Quote.

Köln (SID) - Die ARD verzeichnete mit 8,82 Millionen Fußballfans bei der Live-Übertragung des Länderspiels zwischen den Niederlanden und Deutschland (1:1) am Dienstagabend eine gute Quote. Der Marktanteil betrug 31,2 Prozent. Schon 5,1 Millionen (MA: 21,8 Prozent) schauten ab 20.15 Uhr die Vorberichterstattung in der ARD.

Damit lag die Reichweite deutlich über der Quote des ZDF am vergangenen Samstag von im Schnitt 6,37 Millionen beim 2:0 gegen Israel in Sinsheim. Der Marktanteil betrug im Zweiten 24,5 Prozent.