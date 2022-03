Köln (SID) - Auch Bundestrainer Hansi Flick belastet der russische Angriffskrieg auf die Ukraine sehr. "Ich mache mir natürlich große Sorgen, und sicherlich wird das auch ein großes Thema für uns", sagte Flick im Gespräch mit dem Express. Die Fußball-Nationalmannschaft werde diskutieren, wie den Menschen in der Ukraine geholfen werden kann. Die Stiftung "Die Mannschaft" und die Egidius Braun Stiftung hatten im Rahmen ihrer Initiative "Kinderträume" eine Soforthilfe in Höhe von 100.000 Euro für notleidende Kinder und Jugendliche in der Ukraine zur Verfügung gestellt.

"Wenn ich die Bilder sehe, wie Menschen ihre Heimat verlassen müssen, Paare getrennt werden und sich ohne Hab und Gut auf den Weg machen, dann bewegt mich das sehr. Dieser Wahnsinn muss enden", betonte Flick, der über sein Engagement aber öffentlich nicht sprechen will. Den Ausschluss Russlands aus dem Weltsport befürwortet der 57-Jährige, da es "keine Alternative" gebe: "Man muss eben Zeichen setzen".