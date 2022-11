Bremen (SID) - Niclas Füllkrug hüpft auf und ab, fällt seinen Teamkollegen um den Hals, lauter Jubel - der Angreifer von Werder Bremen hat seine Nominierung für die WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) mit einer kleinen Kabinenparty gefeiert. Ein Internetvideo zeigt, wie der 29-Jährige unter anderem mit Leo Bittencourt die Bekanntgabe des Kaders durch Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstag erlebt hat.

"Er ist sehr ballsicher, hat einen guten Abschluss - auch per Kopfball", sagte Flick über Füllkrug, der mit zehn Toren bester deutscher Angreifer in der Bundesliga ist: "Niclas hat das Momentum auf seiner Seite." Der klassische Mittelstürmer sei "einer, der der Mannschaft das Vertrauen schenkt, dass immer noch was geht. Wenn man die Spiele von Bremen betrachtet, haben sie schon immer wieder etwas in der letzten Minute umgebogen. Er gibt der Mannschaft das Vertrauen und Selbstverständnis. Er kann sich mit jeder Rolle gut identifizieren."

Füllkrug hatte wegen Rückenbeschwerden zuletzt die Partie bei Bayern München (1:6) verpasst. Im letzten Bundesliga-Spiel vor der WM gegen RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) werde er aber wohl wieder zur Verfügung stehen, sagte Werder-Trainer Ole Werner.