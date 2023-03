Fußball-Nationalspieler Robin Gosens will nach der Ausbootung vor der Weltmeisterschaft in Katar nicht auch noch das nächste Großevent verpassen.

Köln (SID) - Fußball-Nationalspieler Robin Gosens will nach der Ausbootung vor der Weltmeisterschaft in Katar nicht auch noch das nächste Großevent verpassen. "Die Nicht-Teilnahme an der WM war eine riesengroße Enttäuschung, der sportliche Tiefpunkt meiner Karriere bisher", sagte der Profi vom Champions-League-Viertelfinalisten Inter Mailand der Süddeutschen Zeitung: "Bei der EM will ich unbedingt dabei sein."

Gosens ist derzeit nicht Teil von Hansi Flicks Mannschaft, die bei den Tests am Samstag gegen Peru (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz und drei Tage später gegen Belgien in Köln erstmals seit dem WM-Debakel wieder gemeinsam auf dem Platz stehen wird. Eine Wadenverletzung bremst den 28-Jährigen aus, sein letzter DFB-Einsatz datiert vom 26. September des vergangenen Jahres in der Nations League gegen England (3:3).

"Ich muss mir meinen Platz wieder erobern, bin in der Verfolgerrolle", sagte Gosens, der die Aufgabe aber zuversichtlich annimmt: "Als Stammspieler bei Inter Mailand, der ich dann hoffentlich bin, kann ich mir, glaube ich, berechtigte Hoffnungen machen. Dann sollte ich zumindest ein seriöser Kandidat sein, diesen Anspruch habe ich."

Schließlich bleibe die Nationalmannschaft für Gosens, der beim 4:2-Sieg gegen Portugal bei der EM 2021 im DFB-Trikot auf sich aufmerksam gemacht hatte, "das höchste der Gefühle".