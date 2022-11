Köln (SID) - DFB-Torwarttrainer Andreas Kronenberg hat den Status von Manuel Neuer als unumstrittene Nummer eins in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor der WM noch einmal bestätigt. Es habe nie die Überlegung gegeben, "einen offenen Zweikampf auszurufen", sagte Kronenberg im Sportschau-Interview in der ARD. Das Trainerteam sei zwar sehr glücklich, dass Marc-Andre ter Stegen "seit Jahren in Barcelona solche Leistungen bringt", aber ein von den Trainern ausgerufener Zweikampf sei "nicht förderlich".

Neben Neuer und ter Stegen wird Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstag Kevin Trapp für die WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) nominieren. Der vierte Torhüterplatz im 26er-Kader geht an Oliver Baumann oder Bernd Leno. Die DFB-Auswahl startet am 23. November gegen Japan ins Turnier.