Der ehemalige amerikanische Fußball-Nationalspieler Alexi Lalas sieht die US-Mannschaft für das Duell mit der deutschen Nationalelf gut gerüstet. Zwar stünden "vor allem die Deutschen unter Druck, aber auch die USA wollen liefern", sagte Lalas dem RedaktionsNetzwerk Deutschland vor dem Duell der beiden Mannschaften in Hartford/Connecticut am Samstag (21.00 Uhr MESZ/RTL).

Mit den ehemaligen Bundesliga-Profis Christian Pulisic, Weston McKennie oder Stürmer Folarin Balogun habe das US-Team einige formstarke Spieler in den eigenen Reihen, so der 54-Jährige. Gerade mit Blick auf die WM 2026 im eigenen Land sei es für die Mannschaft von Coach Gregg Berhalter nun wichtig, "für positive Schlagzeilen und Euphorie in unserem Land zu sorgen", betonte Lalas, der zwischen 1991 und 1998 96-mal für die US-Nationalmannschaft aufgelaufen war.

Unterschätzen dürfe man die deutsche Mannschaft trotz der sportlichen Krise der vergangenen Jahre aber nicht. Zum einen könne das DFB-Team vom neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann "nur profitieren", glaubt Lalas. Zum anderen sei die Heim-EM im kommenden Sommer "eine große Chance. Die Deutschen waren bisher immer in der Lage, sich für solche Momente zu mobilisieren und dann als Einheit aufzulaufen".