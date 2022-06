Herzogenaurach (SID) - Thomas Müller will mit der deutschen Nationalmannschaft beim anstehenden Nations-League-Viererpack einiges geraderücken. "Wir haben uns und der deutschen Fußballnation etwas zu beweisen", schrieb der Weltmeister von 2014 am Mittwoch in seinem Newsletter: "Das spüre ich auch im Team. So kommt die Nations League in den kommenden Wochen gut gelegen und hat eine erhöhte Bedeutung für uns."

Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick bereitet sich derzeit in Herzogenaurach auf die Duelle mit Europameister Italien (4. und 14. Juni), dem EM-Zweiten England (7. Juni) und Ungarn (11. Juni) vor. "Es wird eine Standortbestimmung und bietet die Möglichkeit, uns mit namhaften Teams zu messen", schrieb Müller ( Bayern München). "Wir werden alles dafür geben, ansprechende Leistungen zu zeigen."

Der Offensivspieler blickt allerdings auch schon voraus Richtung Jahresende. "Ich will 100 Prozent fit für die WM in Katar sein. Wir haben ein straffes Programm mit dem Verein, gefolgt von der WM. Entsprechend möchte ich jede Chance zur Regeneration nutzen", teilte er mit. "Zusätzlich habe ich mir vorgenommen, auch auf dem Fußballplatz ein, zwei Punkte an meinem eigenen Spiel herauszupicken, um hier gezielt zu feilen und Feinheiten zu verbessern."