München (SID) - Thomas Müller hat gelassen auf seine von Bundestrainer Hansi Flick verordnete Nationalmannschafts-Auszeit reagiert. "Wir schätzen uns und bleiben auch weiterhin in einem guten Austausch. Dann wird man sehen wie es weitergeht. Ich drücke den Jungs die Daumen für die ersten Länderspiele des Jahres", teilte der Offensivspieler des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München am Montag in den Sozialen Medien mit.

Flick hatte angekündigt, Müller für die Länderspiele gegen Peru (25. März in Mainz) und Belgien (28. März in Köln) nicht zu berufen. Auch bei den drei Begegnungen im Juni werde er auf den den 33 Jahre alten Weltmeister von 2014 verzichten. "Ich möchte jüngeren Spielern eine Chance geben", betonte Flick.

Müller kündigte an, dass er die Pause nutzen wolle, "um mich optimal auf die anstehenden Aufgaben beim FC Bayern vorzubereiten". Direkt nach den Länderspielen steht am 1. April das Topspiel gegen Borussia Dortmund an. "Es steht die entscheidende Saisonphase im Vereinsfußball vor der Türe. Mein Hunger nach Trophäen ist ungebrochen", so Müller.