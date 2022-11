Köln (SID) - Jonas Hofmann ist drei Wochen vor dem ersten Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar ins Training des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zurückgekehrt. Der 30-Jährige, der in den WM-Plänen von Bundestrainer Hansi Flick eine zentrale Rolle einnimmt, absolvierte am Mittwoch die gesamte Trainingseinheit mit der Mannschaft. Hofmann hatte im DFB-Pokal am 18. Oktober eine Schultereckgelenkssprengung ohne knöcherne Beteiligung erlitten.

"Es war für ihn eine gute Einheit, weil sie nicht so zweikampfintensiv war. In der Anfangsphase, in der wir im Positionsspiel Zweikämpfe drin hatten, haben wir ihn als Überzahlspieler dabei gehabt, um ihn ein wenig rauszunehmen", sagte Gladbachs Trainer Daniel Farke: "Es sah gut aus. Wenn das im Abschlusstraining auch so klappt, dann wird er auf jeden Fall ein Thema für den Kader am Wochenende sein."

Am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) geht es für Gladbach gegen den VfB Stuttgart. Ohne Hofmann hat die Borussia zuletzt gegen Eintracht Frankfurt (1:3) und beim Tabellenführer Union Berlin (1:2) verloren.

Bei der WM bestreitet Deutschland am 23. November sein erstes Spiel gegen Japan. Am 10. November nominiert Flick seinen Kader.