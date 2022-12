Fußball-Bundestrainer Hansi Flick hat nach dem deutschen Scheitern bei der WM in Katar einen Rücktritt ausgeschlossen.

Al-Khor (SID) - Fußball-Bundestrainer Hansi Flick hat nach dem deutschen Scheitern bei der WM in Katar einen Rücktritt ausgeschlossen. Von seiner Seite gebe es keinen Grund, nicht weiterzumachen, sagte er in der ARD und ergänzte: "Mir macht es Spaß, wir haben gute Spieler, die nachkommen, an mir wird's nicht liegen."

Flick gestand, dass seine Enttäuschung "riesengroß" sei, betonte allerdings auch: "Mein Trainerteam und ich haben gute Aerbeit geleistet, wir haben das Team gut vorbereitet. Aber es hat nicht gereicht."