Köln (SID) - Die Schweiz muss beim EM-Test gegen Deutschland auf Kapitänin Lia Wälti verzichten. Die Mittelfeldspielerin des FC Arsenal, die von 2013 bis 2018 für den 1. FFC Turbine Potsdam gespielt hatte, fehlt bei der Partie am Freitag (17.00 Uhr/ZDF) in Erfurt wegen einer Muskelzerrung im rechten Oberschenkel.

Für die deutsche Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wird die Begegnungen gegen den EM-Teilnehmer der letzte Härtetest vor der Titeljagd. Die Schweiz bestreitet am 30. Juni in Zürich noch eine Partie gegen EM-Gastgeber England. Die Endrunde beginnt am 6. Juli.